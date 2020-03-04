В Улан-Удэ кольщик дров убил нанявшую его старушку поленом

Мужчина пошел на преступление ради инструментов, которые заприметил в доме





Вечером 20 февраля в доме на переулке Якутский в Улан-Удэ в бессознательном состоянии с многочисленными травмами головы была обнаружена 75-летняя женщина. Через непродолжительное время пенсионерка скончалась в больнице. Расследованием убийства занялись следователи Следственного комитета Бурятии.

Следователи, изъяв записи с камер видеонаблюдения из ближайших магазинов, смогли проследить путь мужчины до соседнего микрорайона с частной застройкой, но там его следы терялись. Там началась подворовая проверка местных жителей. Одновременно следователи досконально изучали личные вещи покойной и следы, обнаруженные на месте происшествия.







В доме потерпевшей был беспорядок, вещи лежали разбросанными по жилищу. Родственники покойной сообщили о пропаже ценностей, инструментов и бытовой техники на крупную сумму. Соседка в этот вечер видела подозрительного незнакомца, который нес от дома пенсионерки большой белый мешок.В записной книжке потерпевшей была найдена запись с именем и телефоном мужчины, которой помогал пенсионерам колоть дрова. Его изображение совпало с изображением незнакомца, которого видела соседка в день убийства. Вскоре подозреваемого задержали.В ходе обыска в его жилище сыщики обнаружили часть похищенных у потерпевшей вещей и драгоценностей, а также одежду со следами крови. В ходе допроса злоумышленник признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.Как рассказал обвиняемый, прошедшей осенью он нанимался к пожилой чете колоть дрова. Во время работы он заприметил у хозяина дома инструменты и запомнил, где они хранились. Вечером 20 февраля пьяный мужчина, направляясь к приятелю, проходил мимо ограды пенсионеров, и заметил, что в их доме не горит свет. Решив совершить кражу инструментов, обвиняемый перелез через забор, нашел их и начал складывать в мешок. В этот момент из магазина вернулась пенсионерка. Опасаясь разоблачения, злоумышленник напал на нее со спины и с силой нанес ей несколько ударов подобранным поленом по голове. От полученных повреждений женщина упала и потеряла сознание. Ее ключами обвиняемый открыл дом, обыскал его, нашел и похитил ценные вещи, с которыми скрылся с места происшествия.В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, расследование продолжается, сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»