Читинцы воровали автомобили в Улан-Удэ и разбирали их на запчасти

Общий ущерб превысил миллион рублей





Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дела в отношении двух жителей Читы. Они обвинялись по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

«Жители Забайкальского края приезжали в Улан-Удэ на несколько дней и останавливались у знакомого. Ночью подозреваемые вскрывали транспортные средства, затем перегоняли автомобили в Читу, где разбирали на запчасти и сбывали. Целью злоумышленников становились различные модели иномарок «Toyota». Запчасти обвиняемые хранили в оградах частных домов своих знакомых и родственников в Забайкальском крае», - рассказали после задержания преступников в МВД Бурятии.В апреле 2019 года 36-летний злоумышленник был задержан в Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска при попытке хищения очередного автомобиля. Он ранее был судим за аналогичное преступление, подрабатывал автомехаником. Второго обвиняемого – 26-летнего жителя Читы – задержали по месту жительства. В конце 2018 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию краж. Работал менеджером в строительной компании.Всего обвиняемым инкриминировали пять краж автомобилей в Улан-Удэ. Часть похищенного – отдельные узлы и агрегаты от украденных машин – полицейские изъяли. Общий ущерб от преступлений составил более миллиона рублей.Суд признал читинцев виновными и приговорил к трем и четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: МВД Бурятии