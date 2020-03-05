В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер

Точная причина возгорания пока не установлена





Вечером 4 марта в СНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ загорелся частный жилой дом. На момент прибытия огнеборцев здание горело полностью, существовала угроза перехода огня на соседние постройки, сообщили в МЧС Бурятии.

За полчаса пожар ликвидировали. В результате дом выгорел на площади 20 кв.м, сгорела крыша, произошло обрушение кровли. В огне погиб 70-летний мужчина.- Рассматриваются несколько причин возникновения пожара, в том числе аварийный режим работы электросети и неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии