Экс-председатель комитета мэрии Улан-Удэ может стать фигурантом уголовного дела

Ошибками в проекте очистных сооружений заинтересовались следователи





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту изготовления некачественного проекта очистных сооружений в Улан-Удэ. Его заказчиком выступал Комитет городского мэрии Улан-Удэ.

Как сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, проектная документация содержит принципиальные недостатки и требуется внесение корректировок. Имеющиеся нарушения привели к дополнительным бюджетным расходам на сумму 1,2 млн рублей. Кроме того, из-за ненадлежащего составления проекта увеличились сроки реконструкции очистных сооружений, тем самым произошло необоснованное затягивание реализации национального проекта «Экология».«Данный факт стал следствием некачественной работы Комитета по проверке проектно-сметной документации. Учитывая изложенное, материалы прокурорской проверки были направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», рассказали в надзорном ведомстве.Напомним, первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию правобережных очистных Улан-Удэ прошел летом 2014 года. Стартовая цена контракта составляла 51 млн рублей, заказчиком выступал Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Победителем признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания уронила цену на 20% - до 41 млн рублей.Однако через год КГХ расторг контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала работы в феврале 2017 года, а уже в марте 2018 года была признана банкротом.В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года, в самый разгар работ, глава Бурятии Алексей Цыденов шокировал общественность неприятной новостью. Он заявил, что проект был разработан с серьёзными ошибками, главной из которых стало несоответствие результатов инженерных изысканий фактически выявленному грунту, что привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом.По словам главы, устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.Кто именно будет основным фигурантом уголовного дела, пока не сообщается. Не исключено, что им станет экс-председатель Комитета городского хозяйства Константин Мошковский, поскольку именно он возглавлял комитет в период принятия работ по проекту очистных.Фото: russianstock.ru