05.03.2020
В Бурятии на пожаре снова погиб человек

В Бурятии на пожаре снова погиб человек

На этот раз жертвой огня стала 84-летняя женщина

Утром 5 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Тунка. На момент прибытия пожарных дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки.


В результате пожара произошло обрушение кровли дома, жилое строение повреждено огнем изнутри на всей пощади.


В ходе разбора места пожара огнеборцы обнаружили тело 84-летней хозяйки дома. Причиной возгорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


Напомним, вечером 4 марта на пожаре в жилом доме в СНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ погиб 70-летний мужчина.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар
^