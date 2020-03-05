В Бурятии на пожаре снова погиб человек

Утром 5 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Тунка. На момент прибытия пожарных дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки.
В результате пожара произошло обрушение кровли дома, жилое строение повреждено огнем изнутри на всей пощади.
В ходе разбора места пожара огнеборцы обнаружили тело 84-летней хозяйки дома. Причиной возгорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, вечером 4 марта на пожаре в жилом доме в СНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ погиб 70-летний мужчина
.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?