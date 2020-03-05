В Бурятии на пожаре снова погиб человек

На этот раз жертвой огня стала 84-летняя женщина





Утром 5 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Тунка. На момент прибытия пожарных дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки.







В результате пожара произошло обрушение кровли дома, жилое строение повреждено огнем изнутри на всей пощади.





В ходе разбора места пожара огнеборцы обнаружили тело 84-летней хозяйки дома. Причиной возгорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



