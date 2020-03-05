Житель Улан-Удэ погиб в пьяной потасовке

Приятель вонзил ему нож прямо в сердце





Компания из троих мужчин и двух женщин проживала вместе в одном из домов поселка Аршан в Улан-Удэ. Четверо из живущих сожительствовали друг с другом. Компания вместе работала летом на овощных полях, а зимой калымила, где придется. Все пятеро частенько вместе выпивали, в очередную попойку за столом пролилась кровь.

Ссора между двумя собутыльниками произошла, когда остальные участники компании в сильном опьянении уснули. Один из мужчин начал выгонять другого из дома, а тот парировал: «ты кто такой, чтобы мне указывать? ты не хозяин, чтобы меня выгонять». За словесной стычкой последовала драка, в ходе которой один из мужчин нанес собутыльнику удар ножом в грудную клетку.Подозреваемый не стал скрываться с места преступления и сам сообщил о кровавом инциденте в полицию. Сожительница погибшего проснулась от криков и побежала к соседке, где и вызвала скорую. Однако спасти потерпевшего было невозможно. Лезвие ножа попало ему прямо в сердце, раненый скончался на месте происшествия.- 30-летний обвиняемый ранее был судим за разбойное нападение. Свою вину он признал, - сообщила следователь СО по Железнодорожному району СУ СК РФ по Бурятии Анастасия Лаврененко.В ожидании суда обвиняемый в убийстве находится под арестом.Фото: russianstock.ru