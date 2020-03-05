Следком Бурятии опроверг информацию о возбуждении «уголовки» на вора в законе

Гурам Чихладзе ожидает экстрадиции в Россию





Как сообщило ИА «Прайм Крайм», Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего вора «в законе» Гурама Чихладзе, более известного в криминальных кругах как Квежович. Дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По данным агентства, влияние на Бурятию, где он отбывал предпоследний срок за кражу, Гурам оказывает с 2006 года.

Между тем в пресс-службе следственного ведомства эту информацию опровергли. «Нам ничего не известно о возбуждении такого дела», сообщили «Номер один» в СКР Бурятии.В середине двухтысячных Гурам Чихладзе действительно отбывал срок за кражу ЛИУ №5 в Цолге. По данным «Прайм Крайм», там он сумел наладить отношения с бурятским «положенцем» по кличке Макс Рыжий и сплотить вокруг себя лагерных авторитетов, часть из которых после освобождения заняла ключевые позиции в криминальном мире республики.Гурама Чихладзе освободили в декабре 2008 года. Встречать вора в законе прибыли многочисленные представители криминального мира региона. Однако увидеть Гурама им не удалось - накануне ночью он был вывезен из колонии сотрудниками правоохранительных органов, доставлен в аэропорт и первым утренним рейсом отправлен в Москву. На тот момент Чихладзе был единственным вором в законе, содержащимся в местах лишения свободы на территории Бурятии и действительно пользовался большим авторитетом в криминальном мире республики.35-летний Гурам Чихладзе приходится сыном одному из признанных лидеров кутаисской «воровской семьи» Автандилу Чихладзе по кличке Квежо, убитому в Москве 12 апреля 1994 года. В тот день киллеры ворвались в квартиру Чихладзе и на глазах ребенка расстреляли отца и мать. Сам Гурам получил ранения. Оставшись в 10 лет круглым сиротой, Гурам попал под опеку соратников своего отца, определивших его дальнейшую судьбу. В 2000 году Чихладзе-младший вступил в наследные права, приняв «воровскую корону» из рук кутаисских «законников».Последнее время Чихладзе проживал в Стамбуле, где и был задержан турецкой полицией. Сейчас он содержится в стамбульском СИЗО в ожидании депортации.Фото: «Номер один»