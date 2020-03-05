В Бурятии подросток умер от отравления угарным газом

Мальчик слишком рано закрыл задвижку дымохода в печи





4 марта в Детской республиканской клинической больнице скончался 14-летний подросток, которого накануне доставили из Иволгинского района с диагнозом «отравление угарным газом».

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подросток проживал вместе с матерью в частном доме в селе Гурульба. 2 марта около 17 часов женщина поехала в Улан-Удэ до ближайшего магазина за продуктами и хозтоварами. Из-за нерегулярного движения общественного транспорта обратно с покупками она смогла вернуться только спустя пять часов.Зайдя домой, мать почувствовала запах дыма и обнаружила сына на кровати в бессознательном состоянии. Женщина вынесла ребенка на руках в сени и вызвала скорую. Подростка отвезли в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.По предварительным данным, задымление дома произошло из-за того, что мальчик раньше времени закрыл задвижку дымохода в печи – до того, как в топке прогорели все дрова. После этого он лег спать и во сне надышался угарным газом, который начал распространятся из печи по жилью.В настоящее время по факту гибели подростка проводится доследственная проверка.Фото: «Номер один»