В Бурятии нерадивую мать отправили в колонию

Условный срок никак не повлиял на поведение женщины





В апреле 2019 года жительницу Кабанского района осудили по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание детей, если это деяние совершено неоднократно). Женщину приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно. Суд возложил на нее обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, трудоустроиться и ежемесячно платить алименты.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, «осужденная в период отбывания наказания не предпринимала мер к трудоустройству и уплате алиментов, не сделала должных выводов из профилактических бесед».В этой связи уголовно-исполнительная инспекция направила ходатайство в суд о замене женщине условного срока на реальный. Суд ходатайство удовлетворил. Нерадивую мать взяли под стражу прямо в зале суда и на полгода отправили в колонию.Фото: «Номер один»