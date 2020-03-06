В Улан-Удэ мошенница обманула матерей на миллионы и осталась на свободе

В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении женщины, обвиняемой в целой серии мошениичеств с материнским капиталом, в том числе в особо крупном размере.
«С августа 2017 года по апрель 2018 года женщина похитила денежные средства у восьми потерпевших, желавших улучшить свои жилищные условия за счет средств материнского капитала. Троим потерпевшим осужденная продала пустые земельные участки под видом земельных участков с пригодными для проживания домами. Пятерых потерпевшим, после получения ими заемных средств, ввела в заблуждение, заверив, что оставит деньги у себя для сохранности, до погашения кредита пенсионным органом за счет материнского капитала. Фактически деньги злоумышленница присваивала и использовала по своему усмотрению. Наряду с этим мошенница применяла другие изощренные преступные схемы, имея персональные данные потерпевших. Всего обманным путем она похитила около 6,3 млн рублей», рассказали в прокуратуре Бурятии.
Об этой неприятной истории «Номер один» подробно сообщал
еще в конце 2018 года. Несколько молодых матерей из Бурятии попались на крючок молодой, но внушающей доверие женщине. Она обещала своим клиенткам оформить заем под материнский капитал, а потом скрылась с их деньгами.
- Я хотела взять заем на строительство дома. Собственный участок у нас уже был. Мы оформили с ней сделку, и 6 июля я должна была получить от фирмы, которую она представляла, 453 тысячи рублей маткапитала. Однако до сих пор не могу получить мои деньги. Пенсионный фонд перечислил ей мой капитал, а она мне его не перечислила, - рассказывала свою историю одна из пострадавших.
В итоге несколько пострадавших обратились с заявлениями в Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Бурятии. Злоумышленницу задержали
и отправили под домашний арест.
Рассмотрев материалы дела, Советский суд Улан-Удэ суд признал женщину виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Фото: предоставлено потерпевшими
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