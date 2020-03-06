В Улан-Удэ ищут пропавшего ребенка

12-летний мальчик ушел из дома утром 5 марта и не вернулся

Приметы: европейской внешности, на вид около 12 лет, рост около 130 см, волосы светлые.





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 12-летнего Роман Патрушев. Утром 5 марта мальчик ушел из дома по ул. Гастелло и не вернулся, его местонахождение не известно.Был одет: куртка темно-зеленого цвета с белыми вставками, шапка темно-синяя, джинсы, темные ботинки.При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 8-914-987-07-70 или 102 (112).Фото: «Номер один»