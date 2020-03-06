К поискам пропавшего в Улан-Удэ мальчика подключились следователи

По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка





6 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика, который накануне не вернулся домой со школы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, пропавший мальчик проживает вместе с семьей на улице Гастелло. Утром 5 марта мать отвезла его в школу на занятия, а сама уехала на работу. Вечером женщина узнала, что сын не вернулся домой. Классный руководитель мальчика сообщила, что он на уроках в школе в этот день не появлялся.В настоящее время в городе организованы поиски ребенка. Правоохранители просят всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мальчика, позвонить по телефонам: 8 (3012) 44-72-18 (следственный отдел по Железнодорожному району), 8 (3012) 44-02-02 (ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ) или 02 (102).Приметы: европейской внешности, на вид около 12 лет, рост около 130 см., волосы светлые. Был одет: куртка тёмно-зелёного цвета с белыми вставками, шапка тёмно-синяя, джинсы, тёмные ботинки.