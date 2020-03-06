В Бурятии на пожарах сгорели автомобиль и двадцать перепелов

Один автомобиль удалось спасти от огня





В ночь с 5 на 6 марта в районах республики зарегистрированы два возгорания в гаражах, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, в 22:40 на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в поселке Выдрино Кабанского района. На момент прибытия огнеборцев гараж был полностью объят огнем. В результате пожара строение повреждено изнутри на, огнем уничтожен автомобиль. Причиной возгорания, предположительно, послужил перекал металлической печи, расположенной вблизи сгораемых конструкций гаража.Ночью поступило сообщение о загорании в поселке Таксимо Муйского района. На момент прибытия пожарных горела крыша гаража и пристроенный к строению курятник. В ходе тушения пожара огнеборцы эвакуировали из гаража автомобиль.В результате пожара уничтожен курятник, погибли 20 перепелов, повреждена крыша гаража. Причина возгорания устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электропроводки в курятнике.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС