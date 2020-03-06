06.03.2020
В Бурятии мать забытого в снегу ребенка отправили в психдиспансер

В Бурятии мать забытого в снегу ребенка отправили в психдиспансер

Известно, что женщина уже состояла там на учете

В Бурятии горе-мать, оставившая полуторагодовалую дочь на морозе, направлена на психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, утром 16 ноября прошлого года в поселке Новоильинск одна из жительниц увидела в снегу ребенка. Малышка уже заснула от холода, в фельдшерском пункте ее с трудом привели в чувство. Оказалось, девочка провела несколько часов на морозе без варежек. Врачи диагностировали у нее обморожение подушечек пальцев на обеих кистях. Малышке грозила ампутация, но, к счастью, медикам удалось сохранить ребенку пальчики.

30-летняя мать ребенка рассказывала следствию, что накануне вечером оставила дочку у своей бывшей свекрови. Сама же отправилась проведать старшую дочь, находившуюся у другой бабушки. Когда, по словам горе-матери, она через 10-15 минут вернулась к свекрови, то ни ее, ни ребенка уже не было.

- Женщина утверждает, что якобы искала ребенка, но это не подтверждается ни одними свидетельскими показаниями, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБурятии Александр Ванжилов.  

Предварительно, мать оставила девочку на улице, а сама перелезла через забор и переночевала у своего знакомого. К себе домой женщина вернулась только утром.

- В отношении матери проведена амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов рекомендовано исследование женщины в рамках стационара, - сообщил следователь.  

20 февраля женщина поступила в психоневрологический диспансер в поселке Стеклозавод. Известно, что она состоит здесь на учете.

Фото: «Номер один»
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