В Бурятии мать забытого в снегу ребенка отправили в психдиспансер

Известно, что женщина уже состояла там на учете



В Бурятии горе-мать, оставившая полуторагодовалую дочь на морозе, направлена на психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, утром 16 ноября прошлого года в поселке Новоильинск одна из жительниц



30-летняя мать ребенка рассказывала следствию, что накануне вечером оставила дочку у своей бывшей свекрови. Сама же отправилась проведать старшую дочь, находившуюся у другой бабушки. Когда, по словам горе-матери, она через 10-15 минут вернулась к свекрови, то ни ее, ни ребенка уже не было.



- Женщина утверждает, что якобы искала ребенка, но это не подтверждается ни одними свидетельскими показаниями, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБурятии Александр Ванжилов.



Предварительно, мать оставила девочку на улице, а сама перелезла через забор и переночевала у своего знакомого. К себе домой женщина вернулась только утром.



- В отношении матери проведена амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов рекомендовано исследование женщины в рамках стационара, - сообщил следователь.



20 февраля женщина поступила в психоневрологический диспансер в поселке Стеклозавод. Известно, что она состоит здесь на учете.



Фото: «Номер один» Напомним, утром 16 ноября прошлого года в поселке Новоильинск одна из жительниц увидела в снегу ребенка . Малышка уже заснула от холода, в фельдшерском пункте ее с трудом привели в чувство. Оказалось, девочка провела несколько часов на морозе без варежек. Врачи диагностировали у нее обморожение подушечек пальцев на обеих кистях. Малышке грозила ампутация, но, к счастью, медикам удалось сохранить ребенку пальчики.30-летняя мать ребенка рассказывала следствию, что накануне вечером оставила дочку у своей бывшей свекрови. Сама же отправилась проведать старшую дочь, находившуюся у другой бабушки. Когда, по словам горе-матери, она через 10-15 минут вернулась к свекрови, то ни ее, ни ребенка уже не было.- Женщина утверждает, что якобы искала ребенка, но это не подтверждается ни одними свидетельскими показаниями, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБурятии Александр Ванжилов.Предварительно, мать оставила девочку на улице, а сама перелезла через забор и переночевала у своего знакомого. К себе домой женщина вернулась только утром.- В отношении матери проведена амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов рекомендовано исследование женщины в рамках стационара, - сообщил следователь.20 февраля женщина поступила в психоневрологический диспансер в поселке Стеклозавод. Известно, что она состоит здесь на учете.Фото: «Номер один»