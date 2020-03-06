Житель Улан-Удэ убил приятеля и серьезно ранил второго

Обвиняемый утверждает, что не помнит обстоятельств расправы над дружками





Трагедия развернулась 8 октября прошлого года в одном из домов по улице Конституции в Улан-Удэ. В этот день за столом собралась целая компания, среди них трое давних приятелей в возрасте около 60 лет – Шмаков, Бакшеев и Цыдыпов.

Между Шмаковым и Бакшеевым ранее не раз бывали ссоры, вот и в этот раз мужчины поругались. Через некоторое время Шмаков ушел к себе домой, как оказалось, чтобы взять нож. Вооружившись, спустя время он вернулся в компанию.На пороге его встретил Цыдыпов и потребовал покинуть помещение. Но тот и не думал уходить, в ответ он набросился на друга с ножом. Бил, не разбирая - в живот, затылок, по рукам, в лицо.Когда раненый приятель упал, Шмаков прошел на кухню, где находился Бакшеев. Снова несколько ударов ножом, и его обидчик падает замертво.- Экспертиза установила, что мужчина скончался от обильной кровопотери в результате ранений грудной клетки с повреждением легкого и сердца, - сообщила следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по Бурятии Мария Ефимова.Свидетели кровопролития вызвали скорую и полицию. Раненого Цыдыпова госпитализировали, медикам удалось спасти ему жизнь. Подозреваемого задержали, сейчас он находится под арестом. Ему вменяются два преступления – убийство и покушение на убийство. Расследование уголовного дела продолжается.Известно, что все участники произошедшего конфликта люди вполне нормальные, однако любящие выпить. Они знакомы давно, у всех есть семьи и взрослые дети. Обвиняемый ранее не судим.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»