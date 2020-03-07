В Бурятии на пожаре спасен человек

Предположительно, причиной пожара стало курение



Сегодня в 01:59 на пульт пожарной части (ПЧ) №22 города Закаменска поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома. На момент прибытия пожарных в 02:03 в подъезде было сильное задымление.



Звено газодымозащитной службы ПЧ-22 4-го Закаменского отряда Государственной противопожарной службы РБ в составе начальника караула Михаила Каримова и пожарных Алексея Кузьмина и Виктора Тугутова проникло через окно в квартиру.



В плотной завесе дыма в одной из комнат Михаил Каримов обнаружил лежащего без сознания мужчину. Огнеборцы вынесли человека из задымленного помещения через дверь, и, передав пострадавшего работникам скорой помощи, приступили к ликвидации возгорания.

В результате пожара был поврежден диван и конструкции пола на площади 5 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение огнем при курении.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что нельзя курить в постели, вблизи мягкой мебели и других легковоспламеняющихся предметов, особенно в состоянии алкогольного опьянения! При обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону «101»!



Фото Республиканское агентство ГО и ЧС



