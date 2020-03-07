07.03.2020
В Бурятии легковушка влетела под большегруз

В Бурятии легковушка влетела под большегруз

Авария произошла близ поселка Кичера

По данным республиканского ГИБДД, утром 4 марта 25-летний водитель «Лада Приора»,  следовавший  по автодороге «Северобайкальск - Новый Уоян» на 27 км от Нижнеангарска совершил столкновение с грузовиком «МАЗ», которым управлял житель Северобайкальска 1981 года рождения.



В результате происшествия водитель и два пассажира «Лады» получили различные травмы и были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в тот же день 4 марта около полудня в Северобайкальске 63-летний водитель грузовика «Урал» не предоставил преимущества в движении и наехал на «Тойоту Королла Спасио».

Фото: GARAGE 03 | СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

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