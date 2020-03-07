В Улан-Удэ на пожаре погибла 65-летняя женщина

Пострадавший мужчина с ожогами в больнице



Сегодня ранним утром произошел пожар в двухквартирном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. К моменту прибытия первых подразделений огнем была охвачена крыша дома, из горящей квартиры самостоятельно эвакуировался мужчина, с ожогами он был госпитализирован. В ходе тушения пожара огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы обнаружили погибшую женщину 1954 года рождения.



Всего в тушении пожара было задействовано 17 человек личного состав, 4 единицы техники. В результате пожара сгорела крыша дома, огнем повреждена стена внутри квартиры и пристроенные к дому дощатые веранды. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение.

В настоящее время причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России. Одной из возможных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.



Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что основными причинами пожаров являются нарушения правил устройства при эксплуатации электрооборудования или печей, неосторожное обращение с огнём, в частности, при курении. Как правило, все эти нарушения происходят в жилом секторе.



Будьте осторожны, телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

Фото ГУ МЧС РФ по РБ

