В Бурятии автомобиль превратился в груду металла после столкновения с отбойником

Чтобы вытащить людей из искореженного салона пришлось вызывать спасателей





Вечером 8 марта в Заиграевском районе Бурятии на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск произошло ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в отбойник.





На место происшествия выехали подразделения экстренных служб.





«Совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательной части и ГИБДД была произведена деблокировка двух пострадавших, они переданы врачам медицины катастроф», сообщили в МЧС Бурятии.Фото: vk.com/dtp_03, МЧС Бурятии