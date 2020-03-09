09.03.2020
В Бурятии автомобиль превратился в груду металла после столкновения с отбойником

В Бурятии автомобиль превратился в груду металла после столкновения с отбойником

Чтобы вытащить людей из искореженного салона пришлось вызывать спасателей

Вечером 8 марта в Заиграевском районе Бурятии на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск произошло ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в отбойник.


На место происшествия выехали подразделения экстренных служб.


«Совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательной части и ГИБДД была произведена деблокировка двух пострадавших, они переданы врачам медицины катастроф», сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: vk.com/dtp_03, МЧС Бурятии
ДТП
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