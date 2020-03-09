В Бурятии автомобиль превратился в груду металла после столкновения с отбойником

Вечером 8 марта в Заиграевском районе Бурятии на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск произошло ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в отбойник.
На место происшествия выехали подразделения экстренных служб.
«Совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательной части и ГИБДД была произведена деблокировка двух пострадавших, они переданы врачам медицины катастроф», сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: vk.com/dtp_03, МЧС Бурятии
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