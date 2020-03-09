Полицейского из Бурятии обвиняют в избиении учителя

Страж порядка агрессивно отреагировал на сделанное замечание





Сотрудник полиции из Бурятии в День уголовного розыска избил учительницу в кафе села Дульдурга Забайкальского края из-за сделанного ею замечания. Об этом ИА «Чита.Ру» сообщил прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.

«Педагоги 5 октября отмечали День учителя в кафе «Золотой дракон». В другом кафе свой праздник отмечали сотрудники полиции. Среди них был оперуполномоченный из Улан-Удэ, приехавший к своему другу, уроженцу села, который работает в Иркутске. После застолья полицейские пошли в кафе, где находились учителя, так как сотрудник из Иркутска с ними знаком. В то время, когда он общался с педагогами, его знакомый начал лопать воздушные шарики. Одна из учительниц сделала ему замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил её в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе», — уточнил прокурор.По информации Иванова, полицейские, которые были в кафе и около него, не остановили коллегу, пострадавшую женщину у него отняли другие учителя. Нападавший после этого убежал с места происшествия.По его словам, пострадавшая сначала не хотела писать заявление в полицию, так как ждала извинений от мужчины, но он так их и не принёс. Поэтому она написала заявление, было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений».По ряду причин прокурор держит дело на личном контроле. В числе этих причин он назвал давление, которое оказывают на учительницу родственники подозреваемого, в том числе руководство школы и сотрудники районной администрации.«Люди звонят потерпевшей, убеждают её, что полицейскому нужно сохранить работу в органах внутренних дел, но я лично не вижу смысла сохранять карьеру сотруднику, который бьёт граждан по таким малозначительным поводам, как замечание из-за шариков», — сказал прокурор.Кроме того, по его информации, сотрудники полиции дают ложные свидетельские показания в пользу коллеги. А сам он выстраивает линию защиты на том, что женщина якобы сама напала на него.Также прокурору не совсем понятны результаты служебной проверки, проведённой в отношении сотрудника руководством полиции Бурятии. Судя по всему, он продолжает работу в органах внутренних дел.Фото: «Номер один»