В Улан-Удэ пьяный полицейский гонялся за женщиной-сторожем

Опорочившего мундир участкового уволили из органов





В Улан-Удэ уволенный из полиции участковый дошел до Верховного суда, чтобы восстановится в должности. Стража порядка выгнали за порочащий поступок, однако он посчитал, что увольнение было незаконным.

Как следует из материалов дела, участкового уволили из МВД Бурятии в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. «Находясь в форменной одежде сотрудника полиции в служебном помещении органа внутренних дел участковый допустил распитие спиртных напитков, спровоцировал конфликтную ситуацию, кроме того, отсутствовал на службе без уважительной причины. Своими действиями он создал у гражданского лица негативное представление о сотрудниках органов внутренних дел, подорвал репутацию и авторитет органов внутренних дел», говорится в приказе об увольнении полицейского.Что именно натворил участковый, подробно рассказала свидетель происшествия – женщина-сторож.Она пояснила, что в 8 часов вечера заступила на дежурство в качестве сторожа вместо своего мужа. В здании через стену расположен опорный пункт полиции. Около 23 часов через стену стал раздаваться шум и оживленное общение. Спустя несколько часов шум усилился, за стеной громко включили музыку. Женщина пошла в опорный пункт и постучала. Ей открыл участковый, который нетвердо стоял на ногах, шатался и держался за дверь. Предположив, что полицейский пьян, сторож потребовала прекратить шум и пригрозила обращением в отдел собственной безопасности.В ответ страж порядка нецензурно выразился, схватил ее за ворот одежды и стал затаскивать внутрь. Но сделать это полицейскому не удалось: зацепившись за порог, он упал. Женщина вырвалась и побежала к себе, участковый бросился следом, но по пути снова упал. Испуганная женщина заскочила в помещение, однако страж порядка успел вцепиться в дверь и тянул ее на себя. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но, к счастью, в этот момент к двери подошел еще один мужчина, который успокоил полицейского и увел его. Женщина немедленно позвонила в полицию и рассказала о случившемся.В ходе служебной проверки сам полицейский не отрицал, что был пьян, однако изложил несколько иную версию событий. По его словам, вечером он встретил знакомых, с которыми в машине выпил спиртное. Затем они приехали в опорный пункт, где выпили еще 0,7 на троих. После чего около часа ночи знакомые уехали, и он остался на опорном пункте один. Затем в дверь постучала женщина-сторож, которая высказывала претензии. «Я хотел извиниться, но она побежала к себе, видимо, испугавшись моего состояния и намерений», пояснил страж порядка.На суде представитель участкового заявила, что его уволили незаконно. В частности, проверка проведена с нарушениями, нарушена процедура увольнения, а само увольнение как мера ответственности не соответствует «тяжести совершенного проступка, степени вины и прежнего поведения и отношения к службе».Суд, рассмотрев материалы дела, признал увольнение участкового законным и обоснованным. К такому же выводу пришел и Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляционную жалобу экс-полицейского.Фото: «Номер один»