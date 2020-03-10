Жительница Бурятии фиктивно прописала азербайджанку

В отношении женщины возбуждено уголовное дело





В отношении жительницы Кяхтинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

«В феврале 2020 года женщина направила в отдел МВД России по Кяхтинскому району уведомление о месте пребывания в жилом помещении, находящимся в ее собственности, гражданки Республики Азербайджан. При этом она достоверно знала, что иностранка проживать в этом помещении не будет», сообщили в прокуратуре Бурятии.В настоящее время по делу проводится расследование.Фото: «Номер один»