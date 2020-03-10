Житель Бурятии ограбил ювелирный магазин на полтора миллиона рублей
Мужчину задержали перед вылетом в аэропорту (видео)
В аэропорту Владивостока сотрудники уголовного розыска задержали жителя Бурятии, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный салон в поселке Трудовое Приморского края. Мужчина не ожидал, что его обнаружат полицейские. При задержании он, пытаясь скрыться, оказал сопротивление и был закован в наручники, сообщили в МВД Приморского края.
Ранее в полицию Владивостока поступило сообщение о том, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник разбил три витрины, похитил ювелирные украшения и скрылся. Причиненный ущерб превысил 1,5 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 30-летнего приезжего из Улан-Удэ. В полиции мужчина дал признательные показания. У подозреваемого изъята большая часть похищенных ювелирных изделий.
В отношении улан-удэнца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере). По ходатайству следователя фигурант уголовного дела заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.
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