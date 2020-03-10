В Бурятии врезавшийся в ограждение водитель был пьян

В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося 8 марта в Заиграевском районе.
Как уточнили в Госавтоинспекции, автомобиль «Тойота Камри», следуя со стороны Онохоя в направлении Эрхирика, протаранил в дорожный знак, после чего врезался в бетонное ограждение.
В результате аварии водитель и 24-летняя девушка-пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Оба пострадавших были пьяны.
Напомним, чтобы извлечь пострадавших из искореженного авто потребовалась помощь спасателей
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Фото: ГИБДД Бурятии
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