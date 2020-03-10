10.03.2020
В Бурятии врезавшийся в ограждение водитель был пьян

В Бурятии врезавшийся в ограждение водитель был пьян

Пассажирка автомобиля также находилась в состоянии опьянения

В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося 8 марта в Заиграевском районе.

Как уточнили в Госавтоинспекции, автомобиль «Тойота Камри», следуя со стороны Онохоя в направлении Эрхирика, протаранил в дорожный знак, после чего врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии водитель и 24-летняя девушка-пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Оба пострадавших были пьяны.

Напомним, чтобы извлечь пострадавших из искореженного авто потребовалась помощь спасателей.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
^