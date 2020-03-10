Житель Улан-Удэ нашел украденные у него колеса в интернете

Неизвестный выставил их на продажу сразу после кражи





В полицию Улан-Удэ обратился мужчина с заявлением о краже. Неизвестные срезали навесные замки в его гараже и похитили 8 колес общей стоимостью около 35 тысяч рублей.

Потерпевший совместно с сотрудниками уголовного розыска в ходе просмотра объявлений на одном из интернет-сайтов обнаружил схожие по приметам колеса, которые выставили на продажу сразу после кражи. В ходе следственных мероприятий продавец рассказал, что колеса ему продал неизвестный по заниженной цене. Стражи порядка установили приметы продавца и задержали его.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенные колеса изъяты и возвращены владельцу, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии