Француз привез коронавирус в Монголию

В соседнем государстве выявлен первый случай опасного заболевания





Вице-премьер Монголии, глава Государственной чрезвычайной комиссии У. Энхтувшин 10 марта на пресс-конференции для СМИ сообщил о первом случае заражения человека инфекцией Covid-19 в стране. Заболевание коронавирусом выявлено у гражданина Франции, сообщает МОНЦАМЭ.