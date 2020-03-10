Француз привез коронавирус в Монголию

Вице-премьер Монголии, глава Государственной чрезвычайной комиссии У. Энхтувшин 10 марта на пресс-конференции для СМИ сообщил о первом случае заражения человека инфекцией Covid-19 в стране. Заболевание коронавирусом выявлено у гражданина Франции, сообщает МОНЦАМЭ.
У гражданина Франции, прибывшего 2 марта в Монголию авиарейсом «Москва-Улаанбаатар», начался повышаться температура с 7 марта, и первый тест на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время он находится в карантине в аймаке Дорноговь.
Министр здравоохранения Д. Сарангэрэл заявила, что в скором времени будет проведен дополнительный тест для подтверждения первого результата. Также она сообщила, что «бригада врачей Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний направилась в аймак Дорноговь. В настоящее время самочувствие гражданина Франции находится на сравнительно стабильном уровне. Несмотря на рекомендации и предупреждения организаций здравоохранения отправиться в самоизоляцию в течение 14 дней, он пренебрег советами и отправлялся гулять».
Также два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с французом, пренебрегли советами специалистов и покинули территорию аймака Дорноговь. По этому поводу ГЧК заявила, что оба гражданина будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил и карантина из-за коронавируса.
Напомним, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, вернувшийся в Улан-Батор из КНР после однодневного визита в эту страну, был изолирован на 14-дневный карантин
. Согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения коронавируса в страну, у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взяли тест на опасную инфекцию в столичном международном аэропорту Чингисхана. Все они отправлены в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.
Фото: pixabay.com
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