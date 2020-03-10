В Бурятии выяснили причину смерти двух мужчин, найденных в подполье

Они умерли от отравления этиловым спиртом





Покончивший с собой житель села Старая Брянь, возможно, не причастен к смерти двух односельчан, тела которых были найдены вечером 29 января в подполье одного из домов. Об этом свидетельствуют данные судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 29 января один из родственников, проверяя дом, под аккуратно расстеленной половицей увидел крышку подполья, открыл его и обнаружил тела мужчин. Оба уже несколько дней числились без вести пропавшими. Один из покойных мужчин являлся хозяином дома, второй – его знакомый односельчанин. Оба злоупотребляли спиртными напитками и бесследно исчезли за неделю до этого.После обнаружения трупов Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). В ходе расследования проверялась версия о причастности к преступлению одного из местных жителей, который употреблял спиртные напитки с покойными в день их исчезновения, а после обнаружения тел свел счеты с жизнью. Однако в оставленной им предсмертной записке никаких сведений, касающихся смерти односельчан, не содержалось.Для установления точной причины смерти сельчан была назначена судебно-медицинская экспертиза. Недавно следствие получило результаты этого исследования.- Судебно-медицинская экспертиза показала, что оба мужчины скончались в результате острого отравления этиловым спиртом. Химическая экспертиза (по водке) еще не готова, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии Александр Ванжилов.Что касается покончившего с собой мужчины, то следствие еще выясняет, причастен ли он к их гибели и как погибшие оказались в подполье.Фото: «Номер один»