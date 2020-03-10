В Улан-удэ неизвестные разбили пять светофоров

Сегодня ночью в микрорайоне Загорск были повреждены пять светофоров на двух перекрёстках.
Так, на пересечении улиц Столичная и Гарнаева неизвестные сломали два пешеходных и один транспортный светофоры. Также повреждено оборудование по ул. Хоринской, вблизи автомобильной заправочной станции БРК, сообщили в Комитете городского хозяйства.
Сообщение о неисправности светофоров поступило в дежурную службу МБУ «Горсвет» в 6 утра. В 6.45 на место прибыла дежурная бригада. На данный момент ведутся ремонтные работы.
Фото: Комитет городского хозяйства
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