В Улан-удэ неизвестные разбили пять светофоров

Все случаи вандализма зафиксированы в Загорске





Сегодня ночью в микрорайоне Загорск были повреждены пять светофоров на двух перекрёстках.







Так, на пересечении улиц Столичная и Гарнаева неизвестные сломали два пешеходных и один транспортный светофоры. Также повреждено оборудование по ул. Хоринской, вблизи автомобильной заправочной станции БРК, сообщили в Комитете городского хозяйства.





Сообщение о неисправности светофоров поступило в дежурную службу МБУ «Горсвет» в 6 утра. В 6.45 на место прибыла дежурная бригада. На данный момент ведутся ремонтные работы.Фото: Комитет городского хозяйства