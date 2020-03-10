Полиция Бурятии ищет мужчину со шрамом на голове

Житель Курумкана пропал еще в прошлом году





В Бурятии сотрудники уголовного розыска разыскивают 24-летнего жителя села Курумкан Сергея Гармаева. Мужчина вышел из дома 18 октября 2019 года и до настоящего времени не вернулся.

Особые приметы: шрам в теменной области справа около 1 см.





Приметы: на вид 20-25 лет, рост 164 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.Был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя куртка с капюшоном, кофта серого цвета с белой полосой, черная футболка с гербом Российской Федерации, черные брюки с накладными карманами, черные кроссовки с белыми вставками на подошве.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (30149) 41-2-28, 8 (950) 394-14-91 или 102 (112).Фото: «Номер один»