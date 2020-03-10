Житель Улан-Удэ получил бутылкой по голове от малознакомого мужчины

Любитель выпивать с незнакомцами также лишился телефона, карты и документов





4 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 35-летний горожанин. Он рассказал, что малознакомый мужчина, находясь на берегу реки с применением насилия похитил у него сотовый телефон, банковскую карту и документы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Скрылся на иномарке темного цвета.





Момент распития спиртного в кафе и автомашина подозреваемого запечатлены камерами видеонаблюдения. При наличии какой-либо информации о разыскиваемом полиция просит сообщить по телефонам: 8-908-598-60-60, 8 (3012) 43-02-02; 102(112).









Как сообщили в МВД Бурятии, мужчины познакомились около одного из продуктовых магазинов города и продолжили общение в кафе на улице Мокрова. Затем они решили поехать на берег реки Уды на автомашине злоумышленника для дальнейшего распития спиртного. В ходе возникшей ссоры злоумышленник ударил потерпевшего бутылкой по голове и похитил имущество.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.В совершении противоправных действий подозревается: мужчина, метис, на вид 25 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения.Был одет: куртка спортивная черного цвета, синие джинсы.