Момент ограбления Сбербанка в Улан-Удэ попал на видео
Орудовали два преступника в масках
Момент вскрытия банкоматов Сбербанка в Улан-Удэ был заснят камерами наблюдения. Как видно на видео, вскрывали банкоматы два преступника в масках, хотя, возможно, у них были соучастники.
Как уже сообщал «Номер один», сегодня ночью на ул. Ключевской в Улан-Удэ неизвестные вскрыли банкоматы Сбербанка и похитили находившуюся в них наличность. Правоохранители прибыли на вызов спустя считанные минуты, однако к тому моменту злоумышленники уже скрылись. Сумма ущерба пока не известна.
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