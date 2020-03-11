11.03.2020
Момент ограбления Сбербанка в Улан-Удэ попал на видео

Момент ограбления Сбербанка в Улан-Удэ попал на видео

Орудовали два преступника в масках

Момент вскрытия банкоматов Сбербанка в Улан-Удэ был заснят камерами наблюдения. Как видно на видео, вскрывали банкоматы два преступника в масках, хотя, возможно, у них были соучастники.



Как уже сообщал «Номер один», сегодня ночью на ул. Ключевской в Улан-Удэ неизвестные вскрыли банкоматы Сбербанка и похитили находившуюся в них наличность. Правоохранители прибыли на вызов спустя считанные минуты, однако к тому моменту злоумышленники уже скрылись. Сумма ущерба пока не известна.

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