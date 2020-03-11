В Улан-Удэ грабитель увидел себя на видео и сдался

Мужчина ударил бутылкой по голове случайного знакомого и ограбил его





10 марта в полицию Улан-Удэ пришел подозреваемый в грабеже, ориентировку на которого размещало МВД Бурятии. Злоумышленник, увидев себя на видео, решил сдаться добровольно. Им оказался 28-летний ранее не судимый горожанин. Официально он нигде не работает.

Напомним, 4 марта в полицию Улан-Удэ обратился 35-летний горожанин. Он рассказал, что познакомился с мужчиной около одного из продуктовых магазинов города и продолжил с ним общение в кафе на улице Мокрова. Затем они решили поехать на берег реки Уды на автомашине молодого человека для дальнейшего распития спиртного. В ходе возникшей ссоры злоумышленник ударил потерпевшего бутылкой по голове и похитил имущество: телефон, банковскую карту и документы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.