В Бурятии поезд протаранил джип

10 марта на регулируемом железнодорожном переезде участка Дабан — Гоуджекит в Северобайкальском районе Бурятии произошло ДТП.
Водитель внедорожника марки Jeep выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
Пострадавших в результате ДТП нет. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Фото: vk.com/garage03sbk
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