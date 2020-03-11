11.03.2020
В Бурятии поезд протаранил джип

В Бурятии поезд протаранил джип

Внедорожник выехал на переезд перед приближающимся локомотивом (фото)

10 марта на регулируемом железнодорожном переезде участка Дабан — Гоуджекит в Северобайкальском районе Бурятии произошло ДТП.

Водитель внедорожника марки Jeep выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.


Пострадавших в результате ДТП нет. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, сообщили в пресс-службе ВСЖД.


Фото: vk.com/garage03sbk
ДТП поезд
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