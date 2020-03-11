В Улан-Удэ карманник воровал телефоны в маршрутках

Мужчина похитил гаджеты у студента и пенсионерки





Вечером 4 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 20-летнего студента одного из учебных заведений города о краже сотового телефона в маршрутном автобусе.

Днем 5 марта поступило аналогичное сообщение от 60-летней горожанки. Женщина рассказала, что 4 марта в маршрутном автобусе у нее похитили сотовый телефон из сумки. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 32-летний ранее судимый за преступления имущественного характера житель Железнодорожного района. Один из похищенных телефонов злоумышленник успел сбыть, и на вырученные деньги приобрел алкоголь. Второй телефон изъят сотрудниками полиции», сообщили в МВД Бурятии.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.Фото: «Номер один»