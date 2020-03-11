Житель Бурятии 8 марта убил жену из-за отказа в сексе

Кровавая драма разыгралась на глазах у их маленькой дочери





Трагедия случилась в селе Никольск Мухоршибирского района, где проживала семья – родители и две их дочери двух и шести лет. Мужчина и женщина ранее жили в Забайкальском крае и состояли в официальном браке, но в 2018 году пара развелась. После расставания женщина уехала в Бурятию, а через некоторое время бывший муж нашел ее, и семья воссоединилась.

Около месяца назад у гражданских супругов закончились дрова, и они все вместе переехали жить к соседям. 8 марта хозяева и жильцы весь день выпивали пиво, около 23 часов стали ложиться спать. Супруг предложил жене вместе сходить в свой дом, но она отказалась, и он ушел один.Муж около часа пробыл в своем доме, ожидая жену, а потом вернулся обратно к соседям. Но вернулся почему-то с ножом в рукаве. По словам мужчины, он не помнит, зачем взял нож с собой, предполагая, что хотел его наточить. Жена лежала на диване вместе с дочерью. Пьяный муж заметил, что на супруге нет нижнего белья и начал предъявлять ей претензии. Дескать, что это такое, ведь рядом на матрасе спит хозяин дома. Муж кинул жене трусики, она оделась их, и супруги мирно обнялись.После этого муж предложил жене вступить в интимную связь, на что она ему категорично отказала. Мужчине это не понравилось, он взял принесенный из дома нож, который выпал из рукава, когда он раздевался, и набросился на жену.- На теле потерпевшей обнаружено три ранения, одно в грудную клетку, два в ладонь. Видимо, женщина пыталась закрыться от нападавшего рукой. При этом, одно из повреждений левой кисти - сквозное, - сообщила следователь Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по Бурятии Юлия Ханхашанова.Девочка, которая спала рядом с матерью на диване у стенки, проснулась и «видела, что папа маму ножиком бьет». Позже, на следствии мужчина говорил, что не знал, что дочка все видела.Сразу после расправы мужчина как был в одних шортах, босиком с ножом в руках выбежал из дома прочь. В это время проснулась хозяйка дома. Увидев женщину в луже крови хозяйка разбудили мужа, они вместе попытались оказать потерпевшей помощь, но безуспешно.- Предварительно, у 31-летней женщины повреждено легкое, сердце, аорта и пищевод, - сообщает следователь.Подозреваемого задержали через несколько часов после расправы - около 8 утра. По словам задержанного, он убежал на пилораму, где плакал, не знал, что делать и как жить дальше. Потом нашел одежду у знакомого и решил сдаться. Огородами дошел до соседа, там посидел-согрелся и попросил, чтобы тот позвал сотрудников полиции.33-летний задержанный, со слов соседей, любитель выпить. Официально он нигде не работал.Фото: «Номер один»