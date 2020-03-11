Пьяный водитель проклял сотрудников ГИБДД и пообещал перерезать им горло ручкой
«Желаю, чтобы вы мучились и маялись», заявил агрессивный гражданин
Ночью в центре Улан-Удэ инспекторы ГИБДД остановили автомашину «Шкода». При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя от 36-летнего водителя и предложили пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Результат освидетельствования составил 1,05 мг/л алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.
Также было установлено, что у мужчины нет водительских прав, сообщили в ГИБДД Бурятии.
В ходе составления административного материала пьяный нарушитель вел себя агрессивно и грубо выражался в адрес сотрудников ГИБДД.
Как видно на видео, мужчина сначала пообещал перерезать горло инспектору его же собственной ручкой, а затем начал слать проклятия в адрес правоохранителей.
«Будь ты проклят, чтоб ты мучился и маялся, и ты тоже. Искренне вам желаю, чтобы вы мучились и маялись», заявил пьяный гражданин.
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