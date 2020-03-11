В Бурятии росгвардейцы применили оружие для усмирения пьяных хулиганов

Двух дебоширов пришлось увозить в больницу





Ночью 11 марта на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступил сигнал тревоги из питейного заведения Закаменска. На место происшествия направилась группа задержания.

«Один из посетителей кафе вел себя агрессивно и представлял угрозу для окружающих. При задержании правонарушитель оказал сопротивление и отказался выполнять законные требования правоохранителей, а его знакомые попытались завладеть оружием росгвардейцев. Для пресечения конфликта и предотвращения тяжких последствий сотрудники вневедомственной охраны применили табельное оружие», рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.В итоге двух участников конфликта задержали и доставили в полицию. Двум другим потребовалась медицинская помощь и их отвезли в больницу. Материалы в отношении правонарушителей переданы в Следственный комитет Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии