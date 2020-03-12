В Бурятии к уголовной ответственности привлекли 87 коррупционеров

Общий размер причиненного ими ущерба составил 69 млн рублей







Прокуратура Бурятии отчиталась о работе в сфере противодействия коррупции.

По данным ведомства, в 2019 году в республике зарегистрировано 164 коррупционных преступления, из них 79 связаны с хищением бюджетных средств, 5 – с легализацией доходов, полученных от коррупционных деяний.К уголовной ответственности привлечено 87 лиц, в том числе главы муниципалитетов, главный врач больницы, директор фонда поддержки предпринимательства, сотрудники правоохранительных органов.Так, по материалам прокурорской проверки расследовано уголовное дело по факту хищения 12 млн. рублей генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства Баунтовского района. Приговором суда виновной назначено 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Вынесенное по иску прокурора района судебное решение о взыскании с должностного лица ущерба находится на принудительном исполнении.Общий размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба составил 69 млн. рублей. В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество стоимостью 49 млн. рублей. Прокурорами предъявлено 29 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн. рублей. По вынесенным решениям суда взыскано 7 млн. рублей.Во внесудебном порядке возмещены неправомерно полученные денежные средства в сумме 551 тыс. рублей.Фото: «Номер один»