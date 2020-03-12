В Бурятии два человека погибли в перевернувшемся «Урале»

Смертельное ДТП произошло вечером 11 марта в Баунтовском районе Бурятии. 39-летний водитель автомобиля «Урал», следуя по технологической автодороге «Багдарин – Ципикан», на 69 км не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель и 38-летний пассажир грузовика получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия еще до приезда скорой.
Как отметили в ГИБДД Бурятии, мужчина за рулем «Урала» был лишен водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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