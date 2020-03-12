В Бурятии офицеры полиции подрались на день уголовного розыска

О громком инциденте стало известно благодаря иску в суд





Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении жалобы бывшего заместителя начальника отдела – начальника следственного отдела ОМВД России по Курумканскому району Алексея Беспрозванных. Офицер требовал признать свое увольнение из органов незаконным, восстановить его в должности и взыскать компенсацию за вынужденный прогул.

Алексея Беспрозванных уволили на основании материалов служебной проверки после инцидента, случившегося 5 октября 2019 года, в день уголовного розыска.Как следует из служебного рапорта, в этот день майор Беспрозванных вместе с еще одним полицейским в пьяном виде приехали в здание райотдела. Они поднялись на второй этаж, а вскоре оттуда в дежурную часть прибежала сотрудница, которая сообщила, что у нее в кабинете идет драка между Беспрозванных и начальником ОГИБДД.«Я поднялся на второй этаж, в кабинете увидел, что между майором полиции (фамилия не указана – прим. авт.) и майором юстиции Беспрозванных идет ссора. Я попросил их успокоиться и покинуть отделение полиции. В это время майор Беспрозванных высказывал угрозы, какие-то требования и при этом нанес мне один удар кулаком в лицо. С целью предотвращения нарушений я применил физическую силу (самбо). На неоднократные требования покинуть помещение отдела Беспрозванных не реагировал, продолжал устраивать скандал, кричать. При этом начальник отдела подполковник (фамилия не указана – прим. авт.) не принимал меры по предотвращению данного правонарушения. Спустя небольшой промежуток времени Беспрозванных успокоился, но потом снова начал скандал и драку. Я с майором полиции пытались его успокоить и выпроводить из отдела, на что он не реагировал. При этом Беспрозванных начал наносить удары руками майору, и мы снова заломили ему обе руки за спину. Во время борьбы мы несколько раз падали на пол. Спустя некоторое время Беспрозванных успокоился», рассказал в рапорте начальник дежурной части.Сам уволенный полицейский изложил иную версию конфликта. По его словам, он никого не бил, а напротив, сам был избит начальником дежурной части.Алексей Беспрозванных рассказал, что в этот день приехал в сауну для празднования дня уголовного розыска. Там уже находились несколько полицейских. Все выпивали спиртное. Вечером они продолжили отмечать праздник в кафе. Около часа ночи туда прибыл майор полиции, который сообщил, что его подчиненному следователю нанесли побои сотрудники уголовного розыска и ему надо приехать в отдел для разбирательства.В отделе между ним и начальником ОГИБДД произошла словесная ссора из-за того, что тот не возвращал ему ключи от его автомобиля. В это время в кабинет зашел оперативный дежурный, который без какого-либо предупреждения ударом ноги сбил его с ног, и затем, когда он находился на полу, нанес ему не менее 3-4 ударов ногой по телу и голове. Сам он, находясь в отделении полиции, кому-либо побоев не наносил. После этого ему вернули ключи, и он ушел домой.При этом Алексей Беспрозванных не отрицал факт употребления спиртного и использования нецензурной брани в ходе конфликта, однако, полагал, что «такое общение между сотрудниками находится в пределах нормы».Рассмотрев материалы дела, Советский районный суд Улан-Удэ признал увольнение майора законным и обоснованным. К такому же выводу пришел и Верховный суд Бурятии, отказавший в удовлетворении жалобы экс-полицейского.Фото: «Номер один»