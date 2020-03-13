В Бурятии осудили «черного лесоруба»

Житель Еравнинского района срубил 17 сосен







Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2019 года в защитных лесах Тужинского участкового лесничества житель села Ульдурга незаконно срубил 17 сосен. Ущерб составил 316 тыс. рублей.«Незаконные действия подсудимого пресечены прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства о лесопользовании», отметили в надзорном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск о взыскании с лесоруба ущерба. Часть ущерба в сумме 70 тыс. рублей осужденный возместил добровольно.Фото: «Номер один»