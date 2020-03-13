На трассе в Бурятии столкнулись легковушка и внедорожник

Ранены два человека, в том числе 5-летний ребенок





ДТП произошло днем 12 марта в Баргузинском районе Бурятии на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан». В 7 км от поселка Усть-Баргузин столкнулись «Фольксваген Поло» и «Тойота Лэнд Крузер». Виновником аварии стал 52-летний водитель «Фольксвагена», который при выезде на дорогу не предоставил преимущества в движении внедорожнику.





В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали 39-летнюю пассажирку «Тойоты» и 5-летнюю девочку из «Фольксвагена». Остальные участники ДТП после осмотра медиками были отпущены, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии