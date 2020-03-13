Житель Бурятии при виде росгвардейцев пытался избавиться от «синтетеки»

Когда это не удалось, мужчина попытался сбежать





На пр. Строителей в Улан-Удэ экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратил внимание на группу пьяных молодых людей. В ходе проверки документов один из нарушителей вытащил из кармана две свернутые бумажки и выкинул их под автомашину.

Росгвардейцы подобрали пакетики и обнаружили в них кристаллический порошок. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного, который попытался убежать, доставили в отдел полицию. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Иволгинского района. Мужчина сознался, что наркотик приобрел для личного употребления.По результатам экспертизы выяснилось, что в пакетиках был Альфа-PVP (альфа-пирролидинопентиофенон) – синтетический наркотик, известный среди наркоманов как «альфа» или «скорость».В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии