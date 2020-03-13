В Бурятии комбат вымогал деньги у провинившихся подчиненных

За 50 тысяч рублей он обещал «решить вопрос» с уголовным делом





Бывший командир парашютно-десантного батальона одной из воинских частей Улан-Удэ осужден за то, что обманул подчиненных на 50 тыс. рублей. Экс-военный свою вину в мошенничестве признал и получил наказание в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Однажды ночью командир узнал, что двое его подчиненных попали в полицию за драку, устроенную возле одного из ночных клубов Улан-Удэ. Командир решил воспользоваться ситуацией и обогатиться за счет драчунов.Утром он сообщил провинившимся подчиненным, что они будут уволены с военной службы, а через несколько дней через общего знакомого обрадовал, что увольнение отменяется. Якобы он решил вопрос о вынесении полицейскими постановления об отказе в возбуждении в отношении них уголовного дела. Взамен за доброту они обязаны передать командиру 50 000 рублей.Военнослужащие на радостях согласились, собрали каждый по 25 тыс. рублей и передали своему благодетелю. Однако афера вскоре вскрылась.На следствии и в суде командир согласился с обвинением по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В итоге Улан- Удэнский гарнизонный военный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.Известно, что осужденный женат, имеет высшее образование, у него двое детей, младший из которых 2019 года рождения.Фото: «Номер один»