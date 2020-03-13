В Улан-Удэ карманник украл у девочки телефон за 70 тысяч рублей

Позже он похитил гаджет у еще одного подростка





Вечером 9 марта в полицию Улан-Удэ обратилась 37-летняя горожанка с заявлением о краже сотового телефона у ее 15-летней дочери. Девочка рассказала, что переходя пешеходный переход, заметила, что к ней сзади близко подошел незнакомый молодой человек. Перейдя дорогу, она обнаружила отсутствие гаджета стоимостью 70 тысяч рублей.

Через несколько часов в дежурную часть обратился 42-летний мужчина с заявлением о краже сотового телефона в торговом центре у 15-летнего сына. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Подросток заметил, что на эскалаторе в торговом центре по пр. Автомобилистов к нему вплотную подошел молодой человек. Подросток сразу обнаружив пропажу телефона, но догнать вора не смог.По подозрению в совершении этих преступлений полицейские задержали 22-летнего молодого человека. У него изъяты похищенные телефоны. Ранее парень уже был судим за карманную кражу.В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, он взят под стражу . Следователи устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.Фото: МВД Бурятии