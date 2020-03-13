Бурятия ставит рекорд по погибшим на пожарах

С начала года в огне погибли уже 35 человек



13 марта в правительстве Бурятии состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия под председательством зампреда Петра Мордовского рассмотрела проблему роста числа погибших на пожарах людей.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, при общем снижении количества пожаров на 16,2% и травмированных при них людей на 27,3%, количество погибших людей возросло на 105%. Всего с начала 2020 года при пожарах погибли 35 человек, что на 18 случаев выше показателей 2019 года. Рост гибели людей отмечен в Улан-Удэ (на 12 случаев), Северобайкальске (на 4 случая), в Гусиноозерске (на 1 случай), Баунтовском, Бичурском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тункинском районах (на 1 случай).



Основными причинами пожаров с гибелью людей стали неосторожное обращение с огнем (61%), нарушение правил устройства электрооборудования (23%) и нарушение правил устройства печного отопления (14%).



На совещании чиновники выступали с докладами и рассказывали о мерах, которые предпринимаются для снижения ужасной статистики.



Впрочем, едва ли это заседание как то повлияет на печальную ситуацию. Так, комиссия уже обсуждала всплеск гибели людей на пожарах еще в середине января. Тогда Петр Мордовской потребовал усилить пожарно-профилактическую работу. «Мы не должны терять людей!» -



Напомним, 11 марта на пожаре в Улан-Удэ



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, при общем снижении количества пожаров на 16,2% и травмированных при них людей на 27,3%, количество погибших людей возросло на 105%. Всего с начала 2020 года при пожарах погибли 35 человек, что на 18 случаев выше показателей 2019 года. Рост гибели людей отмечен в Улан-Удэ (на 12 случаев), Северобайкальске (на 4 случая), в Гусиноозерске (на 1 случай), Баунтовском, Бичурском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тункинском районах (на 1 случай).Основными причинами пожаров с гибелью людей стали неосторожное обращение с огнем (61%), нарушение правил устройства электрооборудования (23%) и нарушение правил устройства печного отопления (14%).На совещании чиновники выступали с докладами и рассказывали о мерах, которые предпринимаются для снижения ужасной статистики.Впрочем, едва ли это заседание как то повлияет на печальную ситуацию. Так, комиссия уже обсуждала всплеск гибели людей на пожарах еще в середине января. Тогда Петр Мордовской потребовал усилить пожарно-профилактическую работу. «Мы не должны терять людей!» - громко заявил он . Как видно, за прошедшее два месяца чиновникам не удалось изменить ситуацию.Напомним, 11 марта на пожаре в Улан-Удэ погибли сразу четыре человека Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС