В Бурятии стало больше разбойников и расчленителей

Современный преступник – кто он?



Меняется мир, а вместе с ним и преступность. С голодных и, так называемых, «лихих 90-х» прошло больше 20 лет. За это время в Бурятии, как и по всей стране, сменились главные действующие лица на криминальной сцене, ушли в прошлое рыночные лохотроны по типу игры в наперстки, да и норковые шапки с прохожих уже никто не срывает на улицах. Мошеннические схемы с тех пор усложнились и плавно «переехали» в Интернет, а дорогие шапки в списке желаний воров уступили место смартфонам. Что изменилось за 20 лет в преступном мире и кто сегодня типичный преступник Бурятии?



Преступник-2019



Какой он, преступник сегодняшний? Правовой портал статистики Генеральной прокуратуры РФ по нескольким критериям выводит социальный образ преступника образца 2019 года. В Бурятии это мужчина. Большая часть лиц этого пола имеют начальное и общее образование - 38% (для сравнения, десять лет назад эта цифра поднималась до 50%). Сегодня 11 классов окончило лишь 26% злоумышленников, еще 28% имеет среднее профессиональное образование. Если сравнить с 2010 годом, то, можно сказать, преступник стал немножко образованнее. Высшее образование среди преступных элементов в Бурятии имеет лишь 7% мужчин и 13% женщин.



- Лица, которые совершают больше преступлений, это люди с низким уровнем образования, - утверждает Александра Мяханова, известный юрист, в прошлом следователь по особо важным делам, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ. – Считается, что сегодня неграмотных людей в стране не осталось, однако это не так. Некоторое время назад в отчетах звучала страшная цифра – порядка 10% выпускников детдомов не умеет писать, это картинка из 20-х годов, когда люди расписывались крестиком. Я преподаю уже более 20 лет и могу с уверенностью сказать, что сегодня высшее образование для многих – своего рода социальный лифт. Логичные родители делают все, чтобы их ребенок попал в вуз, потому что понимают – здесь он научится мыслить по-другому, его будут окружать образованные люди. Возможно, после окончания вуза человек не будет работать по специальности, но он иначе смотрит на жизнь.



К слову, по статистике, в прошлом году преступников из числа студентов и учащихся (мужчин и женщин) в Бурятии было всего 8 и 5% соответственно. Большая часть тех, кто преступил закон, это лица без постоянного источника доходов: мужчины - 72% и женщины - 71 %. По 17% обоих полов – это наемные рабочие.



Что касается возраста, то, судя по статистике, в республике большая часть преступников – это мужчины 30-49 лет (48,79%). Из числа женщин эта возрастная группа также превалирует. Интересно, что в противовес распространенному стереотипу лишь около 17% молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет встают на кривую дорожку. В 14-15 лет по 2% мальчиков и девочек идут на преступления.



Итак, подытожим, типичный злоумышленник Бурятии – это мужчина под 40 лет, едва закончивший 9 классов, без постоянного источника дохода или наемный рабочий.



Убивают меньше, расчленяют больше



Если задаться вопросом, каких преступлений в стране и Бурятии стало больше, а каких меньше, то увидим, что количество убийств повсеместно падает. По данным республиканской прокуратуры, по итогам прошлого и начала 2020 года в Бурятии снизилось число убийств и покушений на убийство. Но здесь следует иметь в виду, что часть убийств закамуфлированы под статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Снижение отмечается не только в нашем регионе, число зарегистрированных в прошлом году особо тяжких преступлений по всей стране уменьшилось на 6,7%. Статистические данные, представленные судебным департаментом при Верховном суде РФ, тому свидетельство. Так, если в 2003 году за убийство и покушения на убийство в России было осуждено 19 737 человек, то в 2018 году срок по этим статьям получило 7 198 человек.



- В Бурятии всегда было много бытовых убийств, поскольку у нас очень любят выпить, - резюмирует региональную особенность Александра Мяханова. – Республика по итогам прошлого года попала в рейтинг регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Особо хочу отметить, что сейчас стало больше вооруженных конфликтов, раньше у людей не было манеры сразу хвататься за ножи и прочие орудия. Некоторые утверждают, что в повышенной агрессивности людей виноваты современные компьютерные игры, другие говорят, что, наоборот, они позволяют человеку выплеснуть негатив. На мой взгляд, сегодня у нас пропало ощущение ценности человеческой жизни. Мало кто видит в человеке целый мир.



Александра Николаевна много лет проработала в следствии и не понаслышке знает, как менялась криминогенная ситуация в Бурятии. По ее наблюдениям, основанным в том числе и на данных архивов Верховного суда РБ, в 70-80-х годах в республике были крайне редки случаи расчленения тела человека, на слуху только один. Мужчина задушил студентку, а затем, чтобы скрыть преступление, расчленил ее тело и утопил. Убийцу нашли и приговорили к высшей мере наказания.



- Весь город тогда вышел хоронить погибшую девушку, тем самым горожане показали свое осуждение убийце, это было предупреждением для других. Сейчас же случаев расчленения человеческого тела стало очень много. Меня пугает тот факт, что за эти годы появились люди, которые могут это сделать и после спокойно жить дальше, - удивляется юрист.



Мошенники активизировались



Генпрокуратура РФ констатирует, более 60% всех зарегистрированных в прошлом году по стране преступлений традиционно составляют хищения чужого имущества, в том числе кражи. И это только зарегистрированные преступления, а о скольких хищениях люди просто не заявляют. Количество грабежей и разбоев в стране за прошлый год снизилось на несколько процентов. Здесь стоит отметить, что в Бурятии ситуация иная - количество разбоев в республике за минувший год увеличилось на 7,8 %. Лишь за январь нового года прокуратура РБ отмечает рост грабежей, по сравнению с тем же периодом 2019 года.



- Что касается разбойных нападений, то на них всегда идут гораздо. Парадокс в том, что разбои нередко совершают не маргинальные криминальные элементы, а люди с образованием. Лет десять назад, в период кризиса и безденежья, кажется, в Железнодорожном районе города почти все разбойники были молодыми людьми с высшим образованием. Почему? Дело в том, что для того, чтобы совершить квартирную или карманную кражу, нужны определенные навыки. Вор – это своего рода профессия, а эти товарищи воровать не умеют, и тех, кто это делает, не знают, поэтому им легче совершить разбой - подойти, припугнуть кулаком или ножом, и жертва отдаст им ценности, - разъясняет Александра Мяханова.



В последние годы в стране возросло число мошенничеств. Только за прошлый год, по данным Генпрокуратуры РФ, число зарегистрированных преступлений данной категории выросло на 19,6%. Что касается Бурятии, то, по последним данным прокуратуры, только за январь 2020 года случаев мошенничеств увеличилось на 36,6 %, а за весь прошлый год - на 19%.



- Мошенничество и все другие виды преступлений остались теми же, что и во времена, когда человек жил в пещерах, просто способы их совершения разнообразнее, - разъясняет юрист. - С приходом новых технологий количество мошенничеств выросло. Люди преклонного возраста тяжелее осваивают Интернет, оттого их достаточно легко обмануть. Но следует отметить, что и взрослые, образованные люди регулярно попадаются на удочку мошенников.



По мнению Александры Мяхановой, такие виды преступлений, как мошенничество и кражи носят латентный характер - мало кто из потерпевших заявляет, что их обманули или обокрали. Если обратиться к официальным данным, то и раскрываемость мошенничеств чрезвычайно низка. По итогам прошлого года в России было зарегистрировано 257 187 преступлений по этой статье, нераскрытыми остались 175 070. Ученые и практики уверены, что реальное число жертв мошенников можно смело умножить в несколько десятков раз.



«Не даем человеку шанса подняться»



По итогам прошлого года Бурятия попала в число регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Иными словами, большая часть тех, кто сейчас идет на преступление, ранее уже имели проблемы с законом. Суть в том, что, вернувшись из заключения, бывшие осужденные не могут начать жизнь по законам социума.



- На сегодня очень остро стоит проблема ресоциализации осужденных, то есть возвращения их в социум. В советское время шансы вернуться к нормальной жизни у человека, который получил судимость, были. Кто сейчас возьмет к себе в коллектив судимого? Практически никто и никогда, - говорит Александра Николаевна.



По данным УФСИН РФ на 2018 год, в нашей стране тех, кто впервые попадал за решетку, по сравнению с 2006 годом, стало меньше практически в два раза, соответственно, тех, кто отбывает срок три и более раз, стало больше. В целом количество преступников, отбывающих наказание в колониях, сокращается.



- Вместе с тем нужно учитывать, что те лица, которые получают условную или другие меры наказания, не связанные с лишением свободы, возвращаются на кривую дорожку, потому что не воспринимают условную меру как наказание. В советские времена таких людей коллектив брал на поруки, его разбирали на собраниях, помогали с трудоустройством, жильем, а сейчас мы не даем человеку ни единого шанса подняться, - делится проблемой юрист.



По словам Александры Мяхановой, если молодому человеку общество еще готово простить кражу, то женщине никогда. Если судимую девушку и берут на работу, то только в крайних случаях или по знакомству. Сейчас женщин из числа убийц и мошенниц стало больше, чем раньше, многие из них по нескольку раз судимы.



- Там, где люди, там преступность. Я всегда говорила и говорю, что уровень преступности не зависит от работы одной правоохранительной системы, на это оказывают влияние все сферы жизни человека, и экономическая, и культурная, и социальная. Преступность развивается по определенным законам, и, чтобы уменьшить этот уровень, нужно ее изучать. К сожалению, часто власти ведут войну с последствиями, а не с первопричинами преступности.



Любовь Ульянова, «Номер один».

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