В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Водитель и еще одна пассажирка госпитализированы
Вечером 13 марта в районе Ошурково 27-летний водитель «Хонда Стрим» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Результатом стало столкновение с грузовиком «Ниссан Дизель». В ДТП погибла 32-летняя женщина.
- Водитель и еще одна пожилая пассажирка «Хонды» с травмами госпитализированы, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Бурятии
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