В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Водитель и еще одна пассажирка госпитализированы





Вечером 13 марта в районе Ошурково 27-летний водитель «Хонда Стрим» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Результатом стало столкновение с грузовиком «Ниссан Дизель». В ДТП погибла 32-летняя женщина.

- Водитель и еще одна пожилая пассажирка «Хонды» с травмами госпитализированы, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.





Фото: пресс-служба УГИБДД по Бурятии