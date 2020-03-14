Полицейские Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в грабеже





В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась директор одного из продуктовых магазинов. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек взял в магазине алкоголь и сигареты и скрылся, не расплатившись. Ущерб составил около 1400 рублей.

Сотрудники полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника.

В совершении преступления подозревается молодой человек, европеец, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения. Был одет в куртку синего цвета, темные брюки и ботинки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просим обращаться в полицию по телефонам: 43-02-02, 102 или 112.





Фото: ориентировка МВД