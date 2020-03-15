В Бурятии спасатели опасаются новых смертей при пожарах

В связи с ростом погибших при пожарах в Бурятии усилена профилактическая работа с населением. Инструкторы государственной противопожарной службы и инспекторы надзорной деятельности проводят рейды и сельские сходы не только в жилом секторе, но и в общественных местах, образовательных и социальных учреждениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Во всех районах республики сотрудники раздают жителям памятки и листовки с правилами пожарной безопасности. К профилактике пожаров подключены и старосты населенных пунктов.
"Только за прошедшие сутки проведено 448 подворовых обхода, в том числе 35 межведомственных. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 819 человек, распространено 767 материалов наглядной агитации", - добавили в ведомстве.
Напомним, Бурятия ставит рекорд по погибшим на пожарах. С начала года в огне погибли 35 человек. Основными причинами пожаров с гибелью людей стали неосторожное обращение с огнем (61%), нарушение правил устройства электрооборудования (23%) и нарушение правил устройства печного отопления (14%). Подробнее...
Фото: pixabay.com
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